Saša Obradović je napustio Crvenu zvezdu nakon eliminacije od Partizana u polufinalu ABA lige. Srpski trener je u oktorbru prošle godine započeo svoj drugi mandat na Malom Kalemegdanu, ali je na kraju otišao zbog loših rezultata u završnici sezone.

Ipak, nije dugo čekao da pronađe novi angažman pošto je preuzeo Hapoel iz Jerusalima, koji će se naredne sezone takmičiti u Evrokupu. Obradović je slobodno vreme iskoristio da poseti bivši klub Monako.

Kneževi igraju finale sa Parizom u prvenstvu Francuske, a tamo je za sada 2:1 u seriji za tim iz prestonice.

Obradović je gledao treći meč finala u dvorani "Gaston Medesan" gde je Pariz slavio sa 88:77, a interesantno je da je dobio velike aplauze od strane domaćih navijača, a sa mnogima se i slikao.