Mustafa Fal više nije košarkaš Olimpijakosa. Snažni centar je posle pet godina napustio crveno-bele iz Pireja i sada je slobodan igrač.

Aktuelni šampion Evrope je objavio da raskinuo saradnju sa košarkašem koji je u dresu ovog kluba odigrao 150 utakmica u Evroligi.

- Olimpijakos objavljuje završetak saradnje sa Mustafom Folom. Od leta 2021. godine, kada je francuski centar obukao crveno-beli dres, svoje ime je povezao sa jednim od najuspešnijih perioda u istoriji kluba, osvajanjem četiri grčka prvenstva, tri grčka kupa, četiri Superkupa i Evrolige 2026. godine. Poseban trenutak u njegovoj karijeri bio je njegova MVP titula finala grčkog prvenstva 2023. godine.

Međutim, Mustafa Fol nije samo osvajao titule... Osvojio je poštovanje svojih saigrača, priznanje organizacije i ljubav zajednice Olimpijakosa. Čak i u najtežim trenucima, kao nakon teške povrede koju je zadobio u finalu grčkog prvenstva u junu 2025. godine i koja ga je držala van stroja skoro cele sezone, ostao je borac, svakodnevno pokazujući karakter i snagu koja ga odlikuje. Zahvaljujemo se Falu na svemu što je dao klubu. Uvek ćeš biti član "crveno-bele" porodice. Želimo ti zdravlje, snagu i svaki uspeh. u nastavku karijere i života - stoji u objavi Olimpijakosa.