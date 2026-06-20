Dvejn Vašington je završio epizodu u Partizanu. Američki bek je napustio crno-bele posle dve sezone i slobodan je u izboru nove sredine.
On se pre nekoliko dana na svom Instagramu oprostio od sada već bivšeg kluba, a sada je to ponovo učinio, objavivši petominutni snimak na svom Jutjub kanalu.
Snimak kreće od 10. avgusta 2024. godine kada je iz Indijanapolisa krenuo za Beograd i kako je rešavao probleme sa vizom.
"Sve što se sećam je bilo da ulazim, da je Luka bio tu u 'Fijatu', miris tog automobila mi je i sad urezan u mozak. Ušli smo u kola, nije bilo mnogo mesta, putevi su bili uzani. Kuća u kojoj smo bili je bila daleko, bilo je dosta daleko, bio je čudan prvi utisak. Nisam bio uplašen, samo sam se osećao drugačije. Da sam toliko daleko od kuće. Teško je setiti se svega posle svih je***ih ludih stvari kroz koje smo prošli. Ali, to nije nešto čega se najviše sećam. Dobro je iskustvo", počeo je Vašington.
Onda je na snimcima pokazao i određene snimke navijača koji su pevali i skakali.
"Kada sam prvi put obukao dres Partizana, to je bilo, da kažem iznenađujuće. Razne emocije, većina je bila dobra, taj sistem podrške, oni te 'zapale' i nateraju da igraš još bolje. Neko ko nema pojma o tome, mislim da ne mogu da objasnim rečima, moraš da dođeš i da iskusiš to da bi razumeo."
"Imam nekoliko takvih momenat. Prvi je bio meč koji smo igrali na otvorenom. Gledao sam neke snimke od pre dve godine, ali to je bilo neverovatno. Onda prvi derbi, ne znam ni da li sam igrao u tom prvom meču. Kao da je 'rat'. Možda ne bi trebalo tako da se izražavam, ali posle tog prvog derbija sam shvatio šta je strast, borbenost, animozitet, mržnja koja postoji. Najbolji osećaj je bio kada smo osvojili KLS prošle sezone. Kada smo se vratili ove godine, igrali smo kod kuće, imao sam dobar osećaj, tako smo se dobor osećali, odigrao sam sjajan meč u derbiju. Radili smo neke sjajne stvari, dobili smo meč. Osećaj je bio sjajan. Naredno jutro, sjajan je osećaj bio.
Nastavio je u istom ritmu.
"Šta ću poneti iz ove dve godine? Iskustvo je sjajno, bio sam otporan, naučio dosta toga o sebi. Porasla mi je i kosa. Život mi je bolji. Ne mogu da dočekam budućnost i ono što sledi. Da pokažem šta sam naučio. Nebo je granica. Srbija mi je dala uspomene, iskustva i prijateljstva koja nikad neću zaboraviti."
Za kraj je imao poruku na srpskom jeziku.
"Hvala vam na svemu. Srbija će uvek biti moj dom", zaključio je Vašington.
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