Dvejn Vašington je završio epizodu u Partizanu. Američki bek je napustio crno-bele posle dve sezone i slobodan je u izboru nove sredine.

On se pre nekoliko dana na svom Instagramu oprostio od sada već bivšeg kluba, a sada je to ponovo učinio, objavivši petominutni snimak na svom Jutjub kanalu.

Snimak kreće od 10. avgusta 2024. godine kada je iz Indijanapolisa krenuo za Beograd i kako je rešavao probleme sa vizom.

"Sve što se sećam je bilo da ulazim, da je Luka bio tu u 'Fijatu', miris tog automobila mi je i sad urezan u mozak. Ušli smo u kola, nije bilo mnogo mesta, putevi su bili uzani. Kuća u kojoj smo bili je bila daleko, bilo je dosta daleko, bio je čudan prvi utisak. Nisam bio uplašen, samo sam se osećao drugačije. Da sam toliko daleko od kuće. Teško je setiti se svega posle svih je***ih ludih stvari kroz koje smo prošli. Ali, to nije nešto čega se najviše sećam. Dobro je iskustvo", počeo je Vašington.

Onda je na snimcima pokazao i određene snimke navijača koji su pevali i skakali.