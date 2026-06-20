Reprezentacija Turske je razočarala svoje navijače na Svetskom prvenstvu. Ovaj tim je u prvom kolu izgubio od Australije sa 2:0, da bi potom doživeo šokantan poraz od Paragvaja rezultatom 1:0, uprkos tome što je imao igrača više.

Rade Bogdanović je otvoreno kritikovao Turke posle dva katastrofalna rezultata.

- Redovno idu kući u poslednje vreme. Imaju kvalitetne individualce koji igraju u vrhunskim klubovima. Moram da kažem da je Miroslav Vjetrović rekao da će ovako proći i da je Montela selektor tanak. Kada ideš na Sveetsko prvenstvo i hoćeš nešto, ako nije Karlo Anćeloti, ne vodi Italijana, osuđen si na propast. Oni su kvalitetna fudbalska zemlja koja puno ulaže. Grehota od Boga da ne idu dalje, proći će dalje neki koji ne mogu ni cipele da im čiste. Jaki su individualno, loš kao kolektiv - rekao je Bogdanović u studiju RTS-a.

Paragvaj je poveo posle samo 65 sekundi igre.

- Kad primiš gol u prvom minutu, ti nisi druže bio spreman da igraš ovde. Ni na školskom dvorištu ne možeš da primiš gol u prvom minutu.

Lamin Jamal mogao je da igra i za reprezentaciju Maroka, ali je izabrao Španiju.