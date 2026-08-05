Hrvatska danas obeležava 27 godina od akcije "Oluja", veliki deo nacije slavi ovaj događaj kao istorijsku pobedu, s druge strane Srbi tuguju i ne zaboravljaju dan stradanja našeg naroda. Predsednik Crvene zvezde Zvezdan Terzić objavio je na "whatsapp" dve fotografije. Na jednoj je kolona srpskih izbeglica i poruka: "Svako u amanet nek' ostavi svom sinu, srpsku trobojku da se zavijori u Kninu", a na drugoj poruka: "Oluja" je pogrom".

To se nije dopalo Hrvatima, pa se prvi čovek šampiona Srbije naša na sramnom udaru portala 24sata, koji piše: Sramni šef Zvezde: Svako u amanet nek ostavi sinu, srpsku trobojku da zavijori u Kninu!'

- Predsednik Crvene zvezde Zvezdan Terzić objavio je na društvenim mrežama poruku uz fotografiju kolone srpskih izbeglica, napisavši: "Svako u amanet nek' ostavi svom sinu, Srpsku trobojku da zavijori u Kninu!“ I nije čudno što je to izjavio baš on, koji je na čelo beogradskog kluba došao 2013. na insistiranje predsednika Aleksandra Vučića, koji je u okupiranoj Glini nekoliko meseci pre "Oluje" poručio: Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti Hrvatska, nikada Banija neće nazad u Hrvatsku. Vi znate da ćete živeti u Velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi, tu odstupanja više neće biti - piše pomenuti portal.

Objava je izazvala negativne reakcije u delu hrvatskih medija, koji su je ocenili kao provokaciju. Zapravo, smeta Hrvatima istina, jer predstavlja podsećanje na stradanje i egzodus srpskog stanovništva tokom i nakon akcije "Oluja“ kada je proterano 250.000 ljudi, a ubijano više od 2.500 nevinih srpskih civila i dece.

Stradanje i proterivanje velikog broja Srba iz Krajine nisu zaboravili ni navijači Crvene zvezde koji su tokom utakmice protiv Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona (1:0) istakli transparent: "Slava žrtvama Oluje“.