Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da je dosadašnji fudbaler "crveno-belih" Daglas Ovusu potpisao ugovor sa Hapoelom iz Tel Aviva.

- Ovusu je za prvi tim odigrao 15 utakmica i postigao dva gola. Ovusu, hvala ti na svemu i želimo ti puno sreće u nastavku karijere - saopšteno je iz Crvene zvezde.

Ovusu (20) je u Zvezdu stigao početkom godine iz surduličkog Radnika.

Hapoel je na svom zvaničnom sajtu potvrdio da je Ovusu potpisao ugovor sa klubom iz Tel Aviva pošto je uspešno prošao lekarske preglede.

Fudbaler iz Gane je potpisao četvorogodišnji ugovor sa Hapoelom, ali finansijski detalji nisu saopšteni.

Ovusu će u Hapoelu nositi dres sa brojem 35, a novim saigračima će se priključiti u Miškolcu gde će klub iz Tel Aviva sutra odigrati prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Katovica.

- Veoma sam uzbuđen što sam se pridružio ovom velikom klubu. Vidimo se u Mađarskoj - rekao je, između ostalog, Ovusu, preneo je zvanični sajt kluba.