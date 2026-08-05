Egipatski fudbaler - Mohamed Salah, sleteo je u Istanbul, gde ga je neverovatan broj navijača Trabzonspora dočekao.

Nesvakidašnji prizori iz Turske obilaze planetu i oduševili su fudbalske sladokusce.

Transfer koji je za mnoge delovao nerealno se obistinio, jedan od najvećih igrača Liverpula svih vremena potpisao je Trabzonspor.

Egipćanin je u toku dana sleteo u Istanbul i na dočeku je, sada već tradicionalno, bilo više stotina, a možda i hiljada navijača Trabzona, koji su se raspodelili oko aerodromske zgrade.

Zanimljivo, na dočeku je među pristalicama Trabzonspora bio i momak u dresu Galatasaraja pa je prošao onako kako uglavnom prolaze "uljezi" koji se osmele na ovakav korak.

Brzo je morao da skine dres rivala iz Istanbula.

Nije poznato da li je trpeo kakve druge posledice zbog svog ne baš promišljenog poteza.

Vredi reći da će Salah sa 17 miliona evra po sezoni postati najplaćeniji igrač u Turskoj.

Do sada je to bio Viktor Osimen iz Galatasaraja.

Koliko dolazak jedne ovakve fudbalske zvezde utiče navijače na pokazuje i slučaj Zafera Buluta, fana Trabzona koji je saniranje ličnih fiansijskih dugova odložio za neko drugo vreme - jer tek sada odlazak na utakmicu ne sme da trpi.

-Svake godine kupujem sezonsku ulaznicu, ali se u poslednje vreme suočavam sa finansijskim problemima. Kada sam saznao da Salah dolazi, shvatio sam da mi je važnije da nabavim ulaznicu nego da izmirim dugove, a u budućnosti ću kupiti i dres.

Drugi navijač je bio u sličnom raspoloženju.

-Moja porodica i ja nismo spavali poslednjih nekoliko dana, čekajući Salahov dolazak. Moj sin je čak predložio da odemo u Istanbul da ga dočekamo pre nego što stigne u Trabzon. Mislili smo da će zadržati broj 11, pa smo morali da štampamo dresove koje smo kupili.

Salah će u Trabzonu nositi dres sa brojem 61 pošto je to poštanski broj grada Trabzona. Tom odlukom dodatno je razgalio navijače.