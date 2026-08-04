Doskorašnji fudbaler Liverpula Mohamed Salah odabrao je gde nastavlja karijeru. Čuveni Egipćanin, na iznenađenje mnogih, potpisaće dvogodišnji ugovor sa turskim Trabzonom.

Još uvek nisu poznati detalji ugovora, ali s obzirom da je vest pustio najuticajniji sportski novinar u Turskoj Jagiz Sabuncuoglu, jasno je da je posao završen.

Trabzon, koji je pre četiri godine igrao protic Crvene zvezde u Ligi Evrope (pobedio kod kuće, izgubio na "Marakani") ostvario je verovatno najveći posao u istoriji kluba, a grad Trabzon, koji živi za fudbal, dobio je živu legendu i nema sumnje da će očekivanja biti ogromna.