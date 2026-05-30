Selektor fudbalske reprezentacije Egipta Hosam Hasan saopštio je danas konačan spisak igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku.
Reprezentacija Egipta će na SP igrati u Grupi G sa Belgijom, Novim Zelandom i Iranom.
Na spisku se nalaze - golmani: Mohamed El Šenavi, Mostafa Šobeir, El Mahdi Soliman, Mohamed Ala; odbrana: Mohamed Hani, Tarek Ala, Hamdi Fati, Rami Rabija, Jaser Ibrahim, Hosam Abdelmagid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatuh, Karim Hafez; srednji red: Mohamed Salah, Marvan Atija, Mohanad Lašin, Nabil Emad Donga, Mahmud Saber, Ahmed Sajed Zizo, Emam Ašur, Mustafa Abdel Rauf Ziko, Mahmud Trezege, Ibrahim Adel, Haitam Hasan; napad: Omar Marmuš i Hamza Abdelkarim.
Salah predvodnik: Selektor Egipta saopštio konačan spisak za Mundijal
Ovo je tim Egipćana za predstojeći Mundijal
