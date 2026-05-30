Nair Tiknizjan već godinu dana ne igra u Rusiji, ali se i dalje često pominje u tamošnjim medijima.

Jermenski levi bek je prošlog leta prešao u Crvenu zvezdu, a pre nekoliko nedelja su se pojavile informacije da bi mogao da se vrati u Rusiju i pojača Zenit.

Sada je o njemu govorio Roman Berezovski, nekadašnji golman reprezentacije Jermenije, a kasnije deo stručnog štaba nacionalnog tima. Imao je samo reči hvale za Tiknzijana.

- Tiknizjan je napredovao u Zvezdi. Bio je jedan od lidera u timu prošle sezone. Drago mi je što je osvojio duplu krunu. Ne treba zaboraviti da je pružao sjajne partije u Evropi. Ako ovako nastavi, siguran sam da ćemo ga vrlo brzo videti u nekoj jačoj ligi - kaže Berezovski.

Nair Tiknizjan je ove sezone odigrao 46 utakmica u dresu Zvezde u svim takmičenjima i postigao jedan gol, uz sedam asistencija. Profilisao se kao jedan od najboljih igrača u timu Dejana Stankovića, ali nije isključeno da tokom leta napusti "Marakanu".