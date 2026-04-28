Crvena zvezda je u subotu savladala Partizan – 3:0 i tako potvrdila devetu titulu u nizu.

Iako Jermen odiigrao tek zaustavno vreme u Večitom derbiju, Aleksandar Kljujev, agent koji zastupa, Naira Tiknizjana, izjavio je da postoji interesovanje za igrača iz ozbiljnih evropskih liga.

- Nair igra veoma dobru sezonu u Srbiji. Pored osvojene titule, Tiknizjan je jedan od vodećih igrača Crvene zvezde. Ekipa se trenutno bori za ulazak u finale Kupa, što znači da ima priliku da osvoji još jedan trofej. Pored toga, dobro se pokazao i u evropskim takmičenjima. Dejan Stanković je zadovoljan Nairom i vidi njegov napredak - istakao je Kljujev.

Na pitanje da li bi nakon ovakve sezone za njega mogli biti zainteresovani klubovi iz jačih šampionata, agent je odgovorio:

- Ne da bi mogli, nego se to već dešava. Određeno interesovanje za Tiknizjana već postoji - poručio je Kljujev u razgovoru za Čempionat.