Administativni deo posla je završen, sada se već može konstatovati da je bugarski krilni igrač Kristijan Balov, novi fudbaler Crvene zvezde. Doskorašnji član Slavije iz Sofije je juče doputovao u Beograd, završio lekarske preglede i potom parifirao ugovor sa srpskim šampionom do 2030. godine. Uz opciju da saradnja bude nastavljena još jednu takmičarsku godinu saznaje "Mozzartsport".

Iako se govorilo o sumi od 2.500.000, prema poslednjim informacijama Crvena zvezda je za slobodu 19-godišnjeg reprezentativca Bugarske platila 500.000 evra više. Pričao je o tome i prvi čovek Slavije Venčeslav Stefanov, rekavši da je njegov klub u ponoć dobio ponudu koja se ne odbija.

Doveden je Balov u Crvenu zvezdu kao zalog za budućnost, ali očigledno je da Dejan Stanković ima velika očekivanja od njega. Uostalom, i trener Crvene zvezde je zvao igrača i prvog čoveka Slavije kako bi im izneo detalj plan. Zanimljivo je da će Balov u Crvenoj zvezdi nositi dres sa brojem osam.