Iskusni vezista je tako postao najskuplje pojačanje u istoriji Vojvodine i za njega će ruskom Akronu biti plaćeno 1,3 miliona evra, čime je za 300 hiljada evra nadmašio prošlosezonskog rekordera Kufrea Etu.

Đakovac je centralni vezista iz Sjenice, u decembru će proslaviti 29. rođendan, a ostavio je već dubok trag u srpskom fudbalu igrajući za TSC od januara 2021. do januara 2025. godine.

Za tim iz Bačke Topole odigrao je 148 utakmica uz učinak od 33 gola i 24 asistencije. Nakon toga je i otišao u Rusiju, a za Akron odigrao je 40 utakmica za godinu i po dana, dao je dva gola i upisao pet asistencija, pa se ovog leta odlučio za povratak u srpski fudbal.

Inače, on je četvrto pojačanje za Vojvodinu ovog leta, pošto su do sada došli Stefan Mitrović, Hamza Redžić i Nardin Mulahusejnović, a to je samo početak onoga što su u Novom Sadu spremili svojim navijačima.



Đakovac je upisao i jedan nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali neće biti njen član na ovogodišnjem Mundijalu.