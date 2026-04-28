"Mozzart Sportu" je predočeno da je centralni vezista ruskog Akrona vrlo realna meta i da postoje objektivne šanse da dođe u Humsku. Štaviše, Đakovac je preko posrednika poslao signal da je zainteresovan za saradnju do koje nije došlo pre dve godine, a crno-beli su tu ideju spremni da prihvate oberučke.

Đakovac planira da se vrati u Srbiju iz privatnih razloga, a jedini klub u kojem vidi sebe jeste – Partizan. Simpatije prema crno-belima postoje odavno, jer je nekad bio član omladinskog pogona, a pokazivao ih je i dok je igrao za TSC, a o crno-belima je pohvalno govorio i za ruske medije, bez obzira na probleme sa kojima se klub suočava.

U celoj priči možda je najinteresantniji finansijski aspekt, jer bi 28-godišnji vezista stigao u Beograd na pozajmicu. Pritom, ona ne bi ništa koštala srpski klub, pošto bi Đakovca i dalje plaćao Akron.

Akron je u januaru 2025. kupio Đakovca od TSC-a za 1.000.000 evra. Prolećni deo prethodnog prvenstva služio mu je za prilagođavanje (postigao je dva gola na osam utakmica), dok je u aktuelnom standardan. O tome svedoči činjenica da je propustio samo četiri susreta (jedan zbog kartona), kao i podatak da uz legendarnog Artjoma Dzjubu deli prvo mesto na listi klupskih asistenata sa pet uspešnih dodavanja.

Ako se posao realizuje, a nagoveštaji su optimistični, Đakovac bi postao prvo pojačanje Partizana u susret novoj sezoni.