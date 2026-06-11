Prema pisanju Tutosporta, Bikovi su obnovili kontakte sa predstavnicima mladog veziste, koji se već ranije nalazio u njihovim planovima, posebno tokom januarskog prelaznog roka. Ugrešić je i dalje pod dugoročnim ugovorom sa Partizanom, koji je oročen do leta 2030. godine, ali interesovanje za njega ne jenjava.

U međuvremenu, vezista je privukao pažnju i drugih evropskih klubova. Među zainteresovanima se pominju Brentford, Ajntraht iz Frankfurta, Strazbur i Klub Briž, uz Torino koji je i dalje u igri.

Finansijski aspekt pregovora mogao bi da bude ključna tačka priče. Partizan za Ugrešića traži oko 10 miliona evra, dok u Torinu pokušavaju da pronađu način da snize cenu, između ostalog i kroz eventualni pritisak igrača na klub.

U prethodnoj sezoni, fudbaler rođen 2006. godine odigrao je 44 utakmice i zabeležio učinak od osam golova i četiri asistencije. U planovima Torina, Ugrešić se vidi kao potencijalna zamena za Emirhana Ilkhana, čija je budućnost u klubu i dalje neizvesna uprkos ugovoru koji traje do narednog leta.