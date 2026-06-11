Beograd bi naredne sezone mogao da postane dom aktuelnog prvaka Evrope. Naime, Olimpijakos ozbiljno razmatra mogućnost da deo svojih domaćih utakmica u Evroligi igra upravo u srpskoj prestonici zbog renoviranja dvorane „Mira i prijateljstva“.

Ovu informaciju preneo je sajt Sportske.net, uz napomenu da bi radovi na čuvenoj hali u Pireju trebalo da počnu po završetku ove sezone, zbog čega bi crveno-beli morali da pronađu privremeno rešenje za nekoliko meseci naredne takmičarske godine. Kao jedna od najzanimljivijih opcija izdvojio se upravo Beograd, grad koji već godinama važi za jednu od košarkaških prestonica Evrope.

Ipak, Beograd nije jedina opcija. U igri su i Krit, Kipar, kao i nekoliko rešenja unutar same Grčke, pa konačna odluka još nije doneta. Ono što je sigurno jeste da će naredne nedelje biti ključne za određivanje privremenog doma crveno-belih iz Pireja.

Ukoliko plan bude realizovan, ljubitelji košarke u Srbiji mogli bi da gledaju neke od najvećih evroligaških utakmica kao domaćini Olimpijakosa. Takođe, verovatno bi se prvi put dogodilo da četiri tima iz Evrolige, Zvezda, Partizan, Makabi i Olimpijakos, igraju svoje mečeve u istom gradu.