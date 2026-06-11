Podraščanin je na Instagramu naveo da je sanjao da jednog dana igra za reprezentaciju Srbije i najprestižnije klubove u Italiji.

- Draga odbojko. Prvi put sam te sreo 1998. godine, kada me je otac odveo na utakmicu Fajnal-fora Lige šampiona u Spensu, u dvorani ispunjenoj strašću i emocijama. Oči su mi bile širom otvorene, a srce je snažno kucalo. Dve godine kasnije, ponesen entuzijazmom koji je reprezentacija Srbije probudila širom zemlje osvajanjem olimpijskog zlata, i sam sam počeo da treniram u jednom od najvažnijih klubova - Vojvodini. Doneo odluku koja je obeležila svaki dan mog života - da uvek dajem sve od sebe, bez zadrške i bez kajanja - poručio je Podraščanin.

Istakao je da je tokom karijere imao teške trenutke u kojima mu je telo govorilo da je dosta, a um morao da pronađe snagu da nastavi dalje.

- Ali svaki put sam birao da ustanem. Jer se pravi snovi osvajaju, trening po trening. Zahvaljujući tebi obišao sam svet, upoznao različite kulture, naučio jezike i sreo saigrače, trenere i ljude koji su postali pravi prijatelji. Imao sam privilegiju da igram za tri najveća kluba na svetu i doživim emocije koje ću zauvek nositi u srcu. A navijači, kakav spektakl, kakva energija. Uvek tu, da nas podrže u svakom trenutku - napisao je Podrščanin.

Podraščanin je sa selekcijom Srbije dva puta bio šampion Evrope, ima bronzu šampionata sveta i trofej u Svetskoj ligi.

On je tokom karijere igrao za Vojvodinu, Koriljijano, Lube, Peruđu i Trentino.