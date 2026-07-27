Na planetarnom šampionatu učestvovalo je 607 takmičara iz 49 država, koji su se nadmetali u 20 disciplina kroz ukupno 254 posade. Srbiju je predstavljalo devet veslača raspoređenih u četiri čamca, a upravo su Rajković i Ostojić ostvarili najbolji rezultat nacionalnog tima.

Put do bronze bio je impresivan od samog početka takmičenja. Srpski dvojac već u kvalifikacijama nagovestio je da može da se umeša u borbu za odličja, pošto je trku završio na prvom mestu u vremenu 6:56,33. Iza sebe ostavili su posade Francuske, Sjedinjenih Američkih Država i Italije, čime su izborili direktan plasman u A finale i potvrdili da s pravom pripadaju svetskom vrhu u konkurenciji mlađih seniora.

"Veliki uspeh za srpsko veslanje jer je u pitanju Svetsko prvenstvo za mlađe seniore u Nemačkoj, gde je naša reprezentacija imala još tri posade. To je svakako kuriozitet da imamo mlađe seniore u tolikom broju", rekao je predsednik Veslačkog saveza Srbije Marko Marjanović, bivši olimpijac i dugogodišnji reprezentativac.

Dvojac je kroz čitavo takmičenje pokazivao stabilne i kvalitetne vožnje, a odličan nastup u finalu doneo im je mesto na pobedničkom postolju. Za obojicu je ovo jedan od najvećih uspeha u dosadašnjoj karijeri, dok je srpska reprezentacija još jednom dokazala da može ravnopravno da se nosi sa svetskom elitom.

Pored osvajača medalje, zapažen rezultat ostvarila je i posada dvojca u sastavu Mihajlo Dedić i Nemanja Luledžija, koja je pobedom u B finalu zauzela sedmo mesto u ukupnom plasmanu sveta među 18 prijavljenih posada. Ovaj rezultat potvrđuje da je srpski dvojac bio na samoj granici plasmana u veliko finale i među najboljim posadama prvenstva.

"Drago mi je da nastavljamo kontinuitet osvajanja medalja sa svakog velikog takmičenja. Ovo će ujedno biti i lepa uvertira za seniorsko Evropsko prvenstvo sledeće nedelje u Italiji. Nadamo se da ćemo osvojiti još medalja. Svakako, ova medalja u Nemačkoj je za nas vetar u leđa, pre svega da širimo bazu i da pokušamo da identifikujemo mlađe veslače koji će se priključiti seniorima. Ujedno, biće to prilika da pokažemo dobru sliku u svetu i regionu srpskog veslanja."

Zatim se prvi čovek srpskog veslanja osvrnuo i na dvojicu bronzanih veslača.

"Radi se o fantastična dva dečka. Ostojić je mlađi, a Rajković studira u Americi. Ispunili su uslov i da idu na seniorsko prvenstvo."

Svetsko prvenstvo u Duisburgu okupilo je najbolje mlade veslače planete, a bronzana medalja predstavlja potvrdu kvalitetnog rada srpskog stručnog štaba i nastavak kontinuiteta dobrih rezultata na međunarodnoj sceni.

Ostojić i Rajković su ovim uspehom još jednom pokazali da srpsko veslanje ima generaciju sposobnu da u narednim godinama konkuriše i za najveća seniorska odličja.

Već naredne sedmice Srbiju očekuje Evropsko prvenstvo za seniore u Varezeu (30. jul – 2. avgust), dok će od 6. do 9. avgusta u Plovdivu biti održano Svetsko prvenstvo za juniore, na kojem će srpske boje braniti muški i ženski četverac. Rezultati ostvareni tokom dosadašnjeg dela sezone potvrđuju da srpsko veslanje u svim uzrasnim kategorijama ulazi u najvažniji deo međunarodne takmičarske godine sa velikim optimizmom.

"Na Evropskom prvenstvu trebalo je da imamo tri posade, ali ćemo imati dve. Muški dvojac neće učestvovati zbog povrede jednog veslača. Imaćemo muški dubl skul i očekujemo najviši plasman, takođe tu je i ženski skif. Baš kao i od muškog, od ovog očekujemo najsjajnije odličje", zaključio je Marko Marjanović.