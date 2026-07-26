U nedelju je na hipodromu u Subotici održan šesti trkački dan. Centralni događaj bila je "Dužijanca", najprestižnije kasačko nadmetanje, a slavila je Delicious Gar, kobila koja je u vlasništvu štale Drim Kečer, našeg proslavljenog košarkaša Nikole Jokića.

Za sulkama Delicious Gar bio je Vladimir Pribić, koji i trenira Jokićeve konje u Srbiji. Reč je o sedmogodoj kobili italijanskog odgoja. Ona je distancu od 1.600 metara pretrčala u vremenu 1:13,8 prosečno po kilometru.

U poslednjih šest izdanja Dužijance, konji iz Jokićeve štale slavili su u pet navrata.

Posle pobede Jokić se radovao kao malo dete, a svojevremeno je izjavio kako mu je ovaj pehar draži i od NBA prstena.

Šta je Dužijanca?

"Dužijanca" se na hipodromu u Subotici održava od 1968. godine i po pravilu je trče najbolji kasači.

Inače, "Dužijanca" je svetkovina u čast hleba i žita, koju organizuje Udruženje bunjevačkih Hrvata.

Dan Dužijance, jedan je od četiri nacionalna praznika Bunjevačkog nacionalnog saveta (BNS), a deo svečanosti su i kasačke trke.