Klub je saopštio da je Šenehan povređen početkom meseca, zbog čega neće moći u punoj meri da učestvuje u radu ekipe na startu trening kampa. Iz Fortinajnersa nisu otkrivali detalje povreda, navodeći samo da one nisu opasne po život, uz zahvalnost službama hitne pomoći koje su intervenisale na mestu nesreće.

Ipak, prema informacijama koje je objavio AP, pozivajući se na izvor upoznat sa situacijom, Šenehan je u udesu zadobio potres mozga, slomio nos i nekoliko rebara, a povredio je i obe šake.

Zbog njegovog odsustva, prvi trening ekipe vodiće pomoćni glavni trener i trener ofanzivne linije Kris Ferster, uz koordinatore Kleja Kubijaka, Rahima Morisa i Branta Bojera.

Šenehan će ove godine započeti svoju desetu sezonu na klupi San Franciska i važi za jednog od najcenjenijih ofanzivnih stručnjaka u NFL ligi. Pod njegovim vođstvom Fortinajnersi su dva puta igrali Superbol, nakon sezona 2019. i 2023, dok su još dva puta stigli do finala NFC konferencije, u sezonama 2021. i 2022.

Od dolaska na klupu San Franciska ostvario je ukupno 91 pobedu uz 72 poraza u regularnom delu sezone i plej-ofu, čime se nalazi na trećem mestu večne liste najuspešnijih trenera franšize.