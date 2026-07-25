Oklahoma je dogovorila saradnju sa Spenserom Džonsom, košarkašem Denvera.

Kako javlja Šams Čaranija iz ESPN-a, Džons je prihvatio dvogodišnju ponudu Tandera vrednu 12 miliona dolara, ali posao još nije u potpunosti završen. Denver sada ima pravo da izjednači uslove ugovora i zadrži 25-godišnjeg krilnog košarkaša u svojim redovima.

Ukoliko Nagetsi odluče da ne iskoriste to pravo, Džons će postati novi član aktuelnog NBA šampiona, što bi predstavljalo ozbiljan udarac za Nikolu Jokića i njegov tim.

Džons se tokom sezone 2025/26 nametnuo kao jedan od najvažnijih igrača iz senke u rotaciji Denvera. Zahvaljujući svestranosti u odbrani, atletskim sposobnostima i velikom napretku u šutu za tri poena, izborio je značajnu ulogu u ekipi i postao jedan od najcenjenijih igrača na tržištu.