Reprezentacija Francuske ulazi u punom sastavu u predstojeći avgustovski prozor kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine. Selektor Trikolora moći će da računa na svoje najjače oružje u reketu, pošto će ekipu predvoditi vanserijski NBA tandem Viktor Vembanjama i Rudi Gober.

Pored zastrašujuće centarske linije, Francuzi dobijaju i ogromno pojačanje na spoljnim pozicijama. Iskusni Evan Furnije vraća se u nacionalni tim prvi put nakon Olimpijskih igara u Parizu, što jasno pokazuje da Trikolori ništa ne prepuštaju slučaju pred važne zvanične mečeve.

U sklopu priprema za kvalifikacione duele, Francuska je zakazala dva izuzetno atraktivna pripremna meča protiv reprezentacije Srbije, koji će se odigrati 20. i 23. avgusta. Ovi susreti biće istinski praznik košarke i sudar titana, pošto je potvrđeno da će za našu selekciju igrati i prve zvezde „Orlova” - Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović. Biće to idealna prilika da domaća publika vidi epski okršaj Jokića sa jedne, i osovine Vembanjama - Gober sa druge strane.

Nakon dva spektakla sa Srbijom, Francuze očekuju dva zvanična meča na domaćem terenu u kvalifikacijama – najpre će 27. avgusta ugostiti selekciju Slovenije koja igra bez Luke Dončića, dok će tri dana kasnije, 30. avgusta, odmeriti snage sa Švedskom.

Francuska u novu fazu takmičenja i novoformiranu grupu L prenosi odličan skor od pet pobeda i samo jednog poraza iz prethodne runde. Ovaj rezultat dobija na težini ako se uzme u obzir da je ekipa tokom prošlog letnjeg FIBA prozora igrala bez pomoći Vembanjame.

Sa njegovim povratkom i povratkom Furnijea, Francuzi slove za apsolutnog favorita u narednih šest utakmica koje ih očekuju na putu ka Mundobasketu.