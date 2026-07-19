NEC Najmehen blizu dogovora sa nekadašnjim kapitenom Srbije

U danu velikog finala Mundijala, dok svet čeka okršaj Španije I Argentine, velika vest stiže iz Holandije. Posebno za nas iz Srbije. Nekadašnji kapiten Orlova Dušan Tadić blizu je povratka u tu zemlju, ali ne kao fudbaler Ajaksa, već kao potencijalno jedno od najvećih pojačanja u istoriji NEC Najmehena.

Portal “Voetbalzone” tvrdi da je Dušan Tadić u završnoj fazi pregovora sa najvećim iznenađenjem prošlogodišnjeg sezone u Erediviziji. I da ga od potpisivanja ugovora sa timom iz Najmehena dele samo sitnice.

Posle rastanka sa Al Vahdom iz Emirata spekulisalo se da bi Dušan Tadić mogao da se vrati na Johan Krojf Arenu. I dalje ga u Ajaksu vide kao deo velikog projekta I budućeg trenera Oklopnika, najmanje člana stručnog štaba. Međutim, očigledno je da Tadić smatra da može da igra fudbal na najvišem nivou. Tačno je da NEC nije Ajaks, ali će ovog leta, na iznenađenje mnogih, igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Iako je imao još 12 meseci ugovora sa Al Vahdom, srpski kreativac je odlučio da se sporazumno raziđe sa klubom sa Bliskog istoka.

Trećeplasirani klub holandskog prvenstva krenuće iz trećeg kola ligaške staze, gde će mu potencijalni rivali biti Lion, Bode Glimt, Olimpijakos I Fenerbahče. Dovoljan motiv za Dušana Tadića da pokuša da se domogne Lige šampiona.

Klub iz Najmehena je do sada angažovao Adama Tahauija iz Vitesea, Žamira Monteira iz Cvolea, Tobijasa Storma iz Lingbija, kao i Kaja Sirhijusa iz Fortune Sitard. Međutim, bez ikakve konkurencije Dušan Tadić bi bio jedno od najvećih imena koje su ikada igrala za NEC.