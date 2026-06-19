Iako je trebalo da ostane još godinu dana u istoj sredini, mediji sa Bliskog istoka javljaju da je dogovoren raskid saradnje dve strane.

Prema izvorima iz Turske, baš ga Fenerbahče želi nazad. Mada, ne kao fudbalera, već kao člana stručnog štaba. Novi trener Ismail Kartal je, navodno, pre dva dana razgovarao sa Dušanom i predložio mu da mu se pridruži kao saradnik u stručnom štabu.

Ipak, njega bi rado videli i u Gelzenkirhenu, gde Šalke želi da ga upari sa Edinom Džekom, baš kao što je to nekada uradio i Fenerbahče.

Svakako, teško je zamisliti da će Tadić sada da stavi tačku na karijeru. I sa 37 godina i dalje ima šta da kaže bivši kapiten reprezentacije Srbije.