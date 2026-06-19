Fudbalska reprezentacija Demokratske Republike Kongo priredila je jedno od prijatnijih iznenađenja na startu Svetskog prvenstva, pošto je uspela da osvoji bod protiv favorizovanog Portugala odigravši 1:1.

Međutim, pored samog rezultata, veliku pažnju na društvenim mrežama privukao je i jedan zanimljiv detalj sa grupnog gledanja utakmice u ovoj afričkoj zemlji.

Iako ne spada među redovne učesnike Mundijala, selekcija DR Konga poslednjih godina beleži značajan uspon. Tim je sastavljen uglavnom od igrača koji nastupaju u najjačim evropskim ligama, a među najvećim zvezdama je Joan Visa, napadač kojeg je prošlog leta Njukasl platio čak 57 miliona evra.

Upravo je Visa bio junak svog tima protiv Portugala, pošto je postigao pogodak za izjednačenje i doneo veliki bod na otvaranju šampionata. Njegov gol izazvao je erupciju oduševljenja među navijačima širom zemlje, ali je jedan snimak pokazao i situaciju sa kojom se gotovo svaki ljubitelj sporta makar jednom susreo.

Naime, tokom organizovanog gledanja meča grupa navijača koja je sedela u prvim redovima dobila je obaveštenje sa aplikacije za praćenje rezultata nekoliko sekundi pre nego što je gol prikazan u direktnom televizijskom prenosu. Čim su videli notifikaciju, počeli su da slave, potpuno nesvesni da su ostalim navijačima pokvarili iznenađenje.

Oni koji su se nalazili iza njih ostali su zbunjeni nekoliko trenutaka, da bi tek nakon nekoliko sekundi na ekranu videli pogodak i shvatili razlog slavlja. Tada je usledila prava eksplozija emocija i zajedničko slavlje velikog uspeha reprezentacije.