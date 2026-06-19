Španski reprezentativac Borha Iglesijas doživeo je neobičnu situaciju tokom boravka sa nacionalnim timom u Sjedinjenim Američkim Državama.

Napadač Selte iskoristio je slobodan dan u Tenesiju, a po povratku u kamp reprezentacije suočio se sa neočekivanim problemom. Kada je pokušao da uđe u kompleks, zatekao je zatvorenu kapiju, a pripadnici obezbeđenja nisu poverovali da je član selekcije Španije.

Iglesijas je objasnio da je reprezentativac i da treba da se vrati u kamp, ali ga obezbeđenje nije prepoznalo, pa mu u prvi mah nije dozvolilo ulazak.

Čitavu situaciju sa osmehom su ispratili navijači okupljeni ispred kampa, kojima je bilo posebno zanimljivo što pripadnici obezbeđenja nisu prepoznali jednog od fudbalera španske reprezentacije.

Napadač je potom telefonom kontaktirao nadležne u reprezentaciji, nakon čega je potvrđen njegov identitet i omogućen mu je ulazak u kamp.