Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale Kvinsa nakon što je u susretu punom preokreta propustio četiri meč lopte i pretrpeo poraz od Iga Ambera iz Francuske sa 2:6, 7:6(4), 7:6(5).

Ovaj meč je počeo još juče kada je morao da bude prekinut zbog mraka, a Hamad je još u drugom setu imao tri vezane meč lopte, a potom još jednu, sve u 12. gemu, ali nije uspeo da prelomi ovaj okršaj.

Tada Amber uzima prvi, a danas uzima i drugi taj-brejk posle dva sata i 23 minuta efektivne igre.

Bila je idealna prilika za Međedovića da se domogne rekordnog mesta na ATP listi i da stane na samo nekoliko pozicija od prvog proboja među 50 najboljih na svetu, ali mu se nije dalo.

Sve u svemu, bila je ovo solidna priprema Međedovića pred Vimbldon.