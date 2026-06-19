Milutinov je podvrgnut hirurškom zahvatu na metatarzalnoj kosti levog stopala kako bi se uklonili osteosintetski materijali (fiksatori) postavljeni tokom prethodnog lečenja. Prema planu medicinskog tima, očekuje se da iskusni centar bude otpušten iz bolnice već danas u popodnevnim časovima.

S obzirom na to da se trenutno oporavlja, srpski košarkaš se nije našao na spisku selektora reprezentacije Srbije za predstojeće utakmice u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Očekuje se da će nakon postoperativnog perioda Milutinov započeti proces rehabilitacije kako bi spreman dočekao klupske obaveze u crveno-belom dresu.