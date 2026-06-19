Fudbaleri Arsenala dočekaće Koventri u prvom kolu nove sezone Premijer lige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Utakmica između Arsenala i Koventrija biće prva u novoj sezoni Premijer lige, koja počinje 21. avgusta.

Arsenal je prošle sezone osvojio titulu posle 22 godine, dok se Koventri vratio u najviši rang engleskog takmičenja nakon 25 godina.

Mančester siti će u prvom kolu Premijer lige dočekati Bornmut, a ostali parovi su: Hal - Mančester junajted, Brajton - Aston Vila, Njukasl - Liverpul, Fulam - Čelsi, Brentford - Totenhem, Everton - Kristal Palas, Ipsvič - Sanderlend, Notingem Forest - Lids.

Sezona u Premijer ligi završiće se 30. maja 2027. godine.