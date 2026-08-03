Fudbaleri Partizana imaju prilično razočaravajuć start sezone i neophodna su pojačanja.

Najnovije pojčanje mogao bi da bude defanzivni vezista Almerije Idrisu Baba (30), javlja Telegraf.

Crno-beli su u načelu dogovorili detalje sa fudbalerom, čekaju jš da španski klub odobri dolazak defanzivnog vesziste, koji bi trebalo da nadomesti odlazak Vanje Dragojevića u Glazgov Rendžers.

Iako poreklom iz Akre (Gana), Baba je španski fudbalski đak, pošto je na Pirinejskom poluostrvu prošao kompletno fudbalsko školovanje. Počeo je u mlađim selekcijama Leganjesa, potom prešao u Majorku, čije boje je branio i u B timu i u najjačoj selekciji, da bi pre tri godine prešao u redove Almerije. Prvo kao pozajmljen fudbaler, potom i za "stalno".

Uz to je 2019. postao i reprezentativac Gane, za koju je upisao 29 utakmica.