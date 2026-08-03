Prvo mesto zauzima reprezentacija Poljske, koju sa klupe predvodi srpski trener Nikola Grbić. Poljska je u nedelju osvojila zlatnu medalju u Ligi nacija, a trenutno je prva na FIVB rang listi sa 407,56 bodova.



Na drugom mestu se nalazi Italija sa 355,84 poena, dok je Rusija treća sa 352,10.

Potom slede Slovenija, SAD, Japan, Brazil, Francuska, Bugarska, Turska, Ukrajina, Nemačka...

Prvo mesto na FIVB rang listi u konkurenciji odbojkašica drži Italija sa 461,17 bodova, a potom slede Brazil, Turska, SAD, Poljska, Japan, Kina, Holandija i Rusija, dok je Srbija na desetoj poziciji sa 276,38 poena.