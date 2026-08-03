Pokazao je Duško kakav je sportista... Uprkos porazu od Roberta Valentina iz Švajcarske pokazao da je reč o izuzetno velikom čoveku.

Švajcarac je hvalio Srbiju, navijače i svog protivnika, a Duško Todorović kao veliki sportista ego ostavio po strani.

Umesto da ode iz oktagona, potrudio se da publika u Areni shvati o čemu priča švajcarski borac.

Ostao je da na naš jezik prevedeo ono što Valentine govori.

Duško Todorović je u prethodnom meču savladao Hosea Medinu, a pre toga je imao tri uzastopna poraza u UFC.

Tokom dosadašnje karijere odradio je 20 profesionalnih borbi, uz učinak od 13 pobeda i sedam poraza. Naravno, borba u punoj Beogradskoj areni bila mu je najemotivnija u karijeri - kao i ostalim predstavnicima Srbije.