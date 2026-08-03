Prema pisanju lista AS, Arteta je Brazilcu predstavio prilično jasnu sliku budućnosti. Poruka je bila da bi se od naredne sezone čitav Arsenalov projekat u velikoj meri gradio oko Vinisijusa. To je upravo ono što bi moglo da napravi razliku.

U Madridu je Vinisijus već velika zvezda, ali status apsolutnog lidera nije nešto što mu je zagarantovano. Konkurencija, raspodela uloga i veliki broj drugih igrača sa ogromnim uticajem znače da Brazilac ne može da očekuje da se sve vrti isključivo oko njega.

Arteta mu, sa druge strane, nudi potpuno drugačiju priču. Vinisijus sada mora da preseče. Poruka je stigla do brazilskog fudbalera, ali odluka je sada isključivo njegova. Vinisijus se danas vraća u Valdebebas, klupsku bazu Reala, kako bi nastavio treninge posle Svetskog prvenstva, a vrlo brzo trebalo bi da postane jasnije na koju će stranu njegova karijera krenuti.

Pred njim su tri moguće opcije. Prva je da prihvati novi ugovor sa Blankosima i nastavi da nosi dres kluba sa kojim je osvojio najveće trofeje. Druga je mnogo bombastičnija, da već ovog leta zatraži transfer i preseli se u Arsenal. Treća je da ne produži ugovor i narednog leta napusti Madrid kao slobodan igrač, što bi mu otvorilo vrata ka gotovo neograničenom broju ponuda.

Upravo zbog toga Arsenal mora da bude brz. Ukoliko Vinisijus odluči da je vreme za novu avanturu, sportski direktor londonskog kluba Andrea Berta spreman je da dobije zeleno svetlo i pređe sa priče na konkretne poteze.

A posao ne bi bio ni približno jeftin. Prema informacijama AS-a, transfer bi mogao da dostigne ukupnu vrednost od skoro 150 miliona evra. To je cifra koja jasno pokazuje koliko Arsenal ozbiljno razmišlja o Brazilcu. Londonski klub traži igrača oko kojeg bi mogao da izgradi narednu fazu Artetinog projekta.