Vinisijus je dobar igrač, majstor na terenu, ali... Kako vreme prolazi čini se da je uspeo nemoguće. Njega često očima ne mogu da vide ni navijači tima za koji navija. O protivničkima je teško i govoriti. Uspeo je da izazove veliki gnev, a sve to će se odraziti i na Svetsko prvenstvo. Brazilac će biti u centru pažnje.

Zašto ga ne vole?

Provokator

Vinisijus je više puta bio kritikovan zbog provociranja navijača drugih klubova proslavama golova, gestikulacijama i raspravama tokom utakmica. Protivnički navijači i deo javnosti smatraju ga provokativnim, dok njegove pristalice tvrde da samo pokazuje emocije i samopouzdanje.

Voli da simulira

Tokom godina u dresu Real Madrid često je bio na meti kritika zbog navodnog simuliranja prekršaja i konstantnih rasprava sa sudijama. To nije dovelo do većih kazni, ali je stvorilo reputaciju igrača koji lako ulazi u konflikte na terenu.

Totalni haos

Na utakmici protiv Valencia CF došlo je do velikog haosa nakon rasističkih uvreda sa tribina. Vinisijus je pokazivao na navijače koji su ga vređali, zatim je isključen posle sukoba sa protivničkim igračima. Ovaj događaj izazvao je ogromnu pažnju širom sveta.

Rasizam

Pojedini navijači i mediji u Španiji tvrdili su da Vinisijus ponekad previše naglašava incidente, dok su organizacije za borbu protiv rasizma i brojni fudbaleri stali na njegovu stranu. Prema podacima La Lige i medija, prijavljeno je više desetina slučajeva rasističkog vređanja usmerenih prema njemu od 2021. godine.

Jedan navijač je rekao istinu o Brazilcu.

-Nije problem što se crnac, nego što si loš čovek.

Kako će se Vini ponašati na Svetskom prvenstvu? Ostaje da se vidi...