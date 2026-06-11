Fudbalska reprezentacija Hrvatske će biti učesnik Svetskog prvenstva koje počinje večeras i održava se u SAD, Meksiku i Kanadi. Zlatko Dalić će sa svojim izabranicima pokušati da napravi još jedno čudo i da na trećem uzastopnom Mundijalu napravi veliki rezultat.

Podsetimo, "vatreni" su 2018. godine u Rusiji senzacionalno stigli do finala u kom su poraženi od Francuske, da bi potom četiri godine kasnije pobedom nad Marokom osvojili treće mesto.

Ipak, prvi veliki uspeh su naši susedi napravili krajem prošlog veka na šampionatu u Francuskoj 1998. godine. Kada se spomene taj turnir, mnogima prvo padne na pamet iznenađenje koje su priredili Hrvati koji i tada bili treći na svetu.

Međutim, malo ko se seća da je moglo da se desi da Hrvatska uopšte i ne ode na taj Mundijal.

Komšije su u kvalifikacijama igrale sa Danskom, Grčkom, Bosnom i Hercegovinom i Slovenijom. Iako je to bio izuzetno talentovan tim predvođen Davorom Šukerom, Zvonimirom Bobanom i Robertom Prosinečkim, rezultati nisu bili zadovoljavajući.

Hrvatska je upala u problem zbog nekoliko neočekivanih kikseva. "Vatreni" su u Ljubljani odigrali bez golova sa Slovenijom, a zatim su remizirali i sa Grčkom u Atini. Vodila se borba za prvo mesto sa Danskom, a odluka je pala u poslednjem kolu, kada je šampion Evrope iz 1992. godine slavio u Zagrebu sa 3:1 i poslao Hrvate u baraž.

Tu im je protivnik bila neugodna Ukrajina. Prvi meč u Kijevu je završen bez golova i u revanšu na "Maksimiru" se odlučivalo o tome ko ide u Fracusku. Hrvatska je uspela da slavi pred svojim navijačima rezultatom 2:0 i tako u poslednji čas izbori plasman na Mundijal, a ostalo je istorija.

U Francuskoj su Hrvati bili impresivni i na opšte iznenađenje stigli do polufinala. Nisu mogli dalje, pošto je domaćin i kasniji šampion bio bolji. Međutim, to ih nije obeshrabrilo, pa su u utakmici za treće mesto savladali Holandiju i osvojili bronzu.

Mnogi su mislili da Hrvatska nikada neće ponoviti taj rezultat, ali su Luka Modrić i drugovi sve demantovali pre osam godina u Rusiji, kada su otišli korak dalje.

Legendarni vezista je i sada u timu. Ovaj Mundijal će mu biti poslednji i ostaje da se vidi može li sa svojim saigračima napraviti još jedan veliki rezultat.