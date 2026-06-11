Prema informacijama "Meridian Sporta" u letnjem prelaznom roku jedan dugogodišnji as Partizana odlučio je da pređe u redove večitog rivala – srednji bloker Dušan Petrović će crno-belu opremu zameniti crveno-belim dresom.

Petrović je u Partizanu igrao od 2019. do 2026. godine. Osvojio je jednu šampionsku krunu, dva kupa i jedan Superkup. Ukupno četiri trofeja sa crno-belom porodicom.

Bio je deo neverovatne generacije koja je u sezoni 2022-2023 uzela triplu krunu. Ta godina će ostati zauvek upisana u klupskim knjigama.

Dušan se godinama razvijao u Janićevoj ekipi. Često se pojavljivao kao junak iz senke. Nije glasan i nametljiv, ali uvek radi veoma važan posao za ekipu. Vreme je da se oproba i u drugoj sredini.