Mnogo je kontroverzi pred početak Svetskog prvenstva u fudbalu, ali ako pitate predsednika FIFA Đanija Infantina, ne postoji nikakakv problem.

- Samo se opustite, smirite se - poručio je Infantino na konferenciji za medije na stadionu Asteka uoči otvaranja Mundijala i utakmice između Meksika i Južne Afrike.

Podsetimo, sudiji iz Somalije Omaru Abdulkadiru Artanu zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države, irački napadač Ajmen Husein je satima zadržavan na aerodromu pre nego što mu je omogućen ualazak u zemlju, ali je po Infantinu sve mirno. Naglasio je da da FIFA nema moć da utiče na odluke bezbednosnih službi.

- Nismo mi vladari sveta. Pokušavamo da rešimo probleme, ali ne možemo da upravljamo državama, policijom i njihovim odlukama - rekao je predsednik FIFA.

Prvi čovek FIFA se našao na udaru zbog ogromnih cena ulaznica, ali je poručio da ne namerava da se izvinjava navijačima. Stao je u odbranu FIFA i tvrdi da je tako nešto preko potrebno kako bi se sprečile preprodaje i enormna zarada preprodavaca.

- Da smo prodavali jeftinije ulaznice, završile bi na sekundarnom tržištu po mnogo višim cenama. Novac tada ne bi išao fudbalu - poručio je Infantino.

Za kraj, Švajcarac je potvrdio da planira da ostane na čelu svetskog fudbala i nakon isteka aktuelnog mandata. Ukoliko dobije podršku, Infantino bi mogao da vodi FIFA sve do 2031. godine.