Nenad Milijaš je postao novi trener TSC-a i prvi put u karijeri će samostalno voditi neki seniorski tim. Bivši kapiten Crvene zvezde je vodio omladinski tim srpskog šampiona, a naredne sezone će sa ekipom iz Bačke Topole pokušati da izbori povratak u Superligu.

Ipak, crveno-beli nisu dugo čekali kada je reč o njegovoj zameni. To će biti Đorđe Rakić, još jedan bivši fudbaler kluba sa "Marakane".

Radio je kao pomoćnik poznatom hrvatskom stručnjaku Goranu Tomiću. Bili su zajedno u Al Batehu iz Emirata. Kada je promovisan u selektora mlade reprezentacije, Aleksandar Kolarov je odmah pozvao Rakića da mu bude pomoćnik . Bio je zadužen za analitiku i rad na terenu.

Kolarov je otišao u Italiji kao saradnik Kristijana Kivua, a zamenio ga je Zoran Mirković. Bivši golgeter je zatim promovisan u trenera kadeta Crvene zvezde, a posle samo šest meseci je dobio unapređenje, pošto mu je povereno vođenje omladinskog tima koji će igrati u Ligi šampiona za mlade.

Plan Zvezde je da se nastavi sa afirmacijom mladih talenata i da neki novi klinci krenu stopama Koste Nedeljkovića, Andrije Maksimovića, Veljka Milosavljevića, Vasilija Kostova i drugih.