Svaki ljubitelj fudbala još uvek pamti 1998. godinu i prečku koju je u meču Svetskog prvenstva protiv Holandije pogodio Predrag Mijatović.

Ljubinko Drulović je bio akter tog Mundijala...

-Neverovatna plejada imena, bila je čast deliti reprezentativni dres sa takvim imenima. Prosto ostaje žal što se nismo plasirali do samog kraja, mislim da smo bili toliko dobri da smo i trebali da ostvarimo još bolji rezultat...ali, eto, isprečila se ta Holandija. U fudbalu, kao i u životu, imate neke lepe i manje lepe stvari, a nažalost, tu Holandiju ne pamtimo po dobrom, ali, sve je to sport. Opet kažem, da je malo sreće bilo kod onog Mijatovog penala i te kobne prečke, ko zna šta bi bilo, ali šta da radimo. Ipak, izdvojio bih i jedan lep trenutak, a to je, kada smo pobedili Češku u kvalifikacijama za to prvenstvo i prošli u baraž, gde smo izbacili Mađare i otišli u Francusku. Taj čuveni gol protiv Čeha u Pragu i pobedi od 2:1, postigao je Savo Milošević, a ja sam bio asistent. Ta moja asistencija i pogodak Miloševića su nešto što ću pamtiti uvek - rekao je Drulović za "sport.alo".

Bilo je i emotivnih trenutaka.

-Izdvojio bih jednu situaciju sa te utakmice protiv Holandije. Kod rezultata 1:1, trebalo je da uđem u igru, to sam baš i jako želeo, međutim, do toga nije došlo. Svi smo mislili da utakmica ide u produžetke. A onda, ta kobna nadoknada vremena i gol koji smo primili i tako ispali sa Mundijala. Sve to mi je jako teško palo - iskren je Drulović.



