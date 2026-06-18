Na ovo pitanje odgovor je dao Ljubinko Drulović.

-Mi imamo, generalno, problem u A reprezentaciji. Otišao je Dušan Tadić, trenutno nemamo igrača koji bi preuzeo njegovu ulogu. Zato nas nema na Svetskom prvenstvu. Izlišno je pričati o tome kakvu fudbalsku magiju je imao Dušan Tadić. Pa setimo se samo kvalifikacija za Mundijal 2018, dok je Muslin bio selektor, Tadić i Mitrović su praktično sami odveli Srbiju na Svetsko prvenstvo. Kažem - sami, u smislu niko kao njih dvojica nisu kliknuli na terenu i to je donosilo razliku na utakmicama. Njihov zajednički kvalitet bilo je više nego evidentno, a to je potrebno u ključnim mečevima gde se rešava takmičenje - rekao je Drulović za "Sportal".

Nastavio je u istom ritmu.

-Nedostaje nam klasičan vođa na terenu, klasična desetka, kakav je Dušan Tadić. to je po meni isključivi razlog zašto sada nismo na Mundijalu. I dok sam bio asistent u A reprezentaciji, tako sam to govorio. Tadić je spona u timu. Otkad ga nema, nemamo rezultat. Nismo našli adekvatnu zamenu za njega, još se nije pojavio igrač koji će ga naslediti u pravom smislu, i kao lider, i kao desetka, i kao igrač koji igrom pravi razliku.

Tadić je definitivno rekao da više neće igrati za repreznetaciju, pa sada postaje jasno da Srbija mora da pronađe zamenu i novog vođu...