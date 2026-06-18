Prema pisanju brazilskog lista O Globo, 24-godišnji radnik, angažovan u sektoru za ugostiteljske usluge, koristio je službenu akreditaciju kako bi preko društvenih mreža nudio ulazak u VIP zonu tokom utakmica Mundijala.

Kako navode meksičke vlasti, oglasi su se pojavljivali u Fejsbuk grupama, a zainteresovanima je obećavano posebno iskustvo na stadionu po cenama znatno nižim od zvaničnih paketa. Lokalni mediji prenose da je za jedan meč tražio oko 2.500 meksičkih pezosa.

Prevaru su, prema informacijama do kojih je došao O Globo, prvi uočili predstavnici FIFA. Članovi pravnog tima svetske kuće fudbala identifikovali su sporne objave od 14. juna, nakon čega je zajedno sa meksičkom policijom pokrenuta akcija.

Akreditacija, koja je pripadala zaposlenom identifikovanom kao „Armando N.“, privremeno je deaktivirana, a vlasti su čekale da se njen vlasnik pojavi kako bi pokušao da je ponovo aktivira. Upravo tada je osumnjičeni priveden.

Slučaj je sada u rukama meksičkog tužilaštva, koje će odlučiti da li će protiv njega biti podignuta optužnica za prevaru, zloupotrebu službenih akreditacija i druga krivična dela.