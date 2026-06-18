FK Partizan je dobio prvo letnje pojačanje u napadu – mladi austrijski reprezentativac Erik Kojzek (20) postaje novi igrač crno-belih, nakon što su u utorak i sredu finalizovani svi detalji transfera.

Kojzek u Humsku stiže kao pozajmljeni igrač Volfsbergera, uz opciju otkupa ugovora na kraju sezone, prenosi Telegraf.

Mladi napadač je pod ugovorom sa austrijskim klubom do leta 2028. godine, a njegova tržišna vrednost procenjuje se na oko 2 miliona evra.

Partizan je odlučio da se okrene njemu nakon što je stopiran raniji dogovor oko Artjoma Šumanskog, koji nije u potpunosti zadovoljio stručni štab.

U Humskoj su se brzo preorijentisali na Kojzeka, ocenivši da predstavlja bolju dugoročnu investiciju i igrača koji može da odgovori zahtevima tima u rekonstrukciji, koja se u velikoj meri oslanja na mlađe fudbalere uz nekoliko iskusnih nosilaca igre.

Kojzek u četvrtak dolazi na medicinske preglede, a očekuje se da se sa novim saigračima priključi početkom naredne nedelje, kada će i zvanično početi sa treninzima.

Reč je o napadaču rođenom u Sloveniji (Slovenj Gradec), koji je fudbalski razvoj kompletirao u Austriji i nastupa za mladu reprezentaciju te zemlje