Crvena zvezda će ostvariti značajan finansijski prihod i to zahvaljujući transferu nekadašnjeg veziste Kingsa Kangve u Panatinaikos.

Reprezentativac Zambije napušta redove Hapoel Ber Ševe, narednog Zvezdinog rivala u kvalifikacijama za Ligu šampiona, i karijeru nastavlja u atinskom velikanu.

Grčki klub će za Kangvu platiti 3,6 miliona evra, uz dodatnih 700.000 evra kroz bonuse, pa bi ukupna vrednost transfera mogla da dostigne 4,3 miliona evra.

Ovaj posao donosi i lepu zaradu Crvenoj zvezdi, koja je prilikom prodaje Kangve u Hapoel za 800.000 evra zadržala 25 odsto od narednog transfera.

To znači da će na račun šampiona Srbije stići oko 750.000 evra od fiksnog dela obeštećenja.

Kangva je u leto 2022. stigao u Crvenu zvezdu iz Arsenala iz Tule kao veliko pojačanje, ali nije uspeo da opravda očekivanja.

Posle jedne sezone preselio se u Hapoel Ber Ševu, gde je oživeo karijeru i odličnim partijama zaslužio transfer u redove Panatinaikosa.