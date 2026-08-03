Uskoro opširnije...

Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja sa žreba u Nionu:

14.22 - Partizan će ako prođe Tobol igrati protiv ekipe Hetafea.

14.00 - Žreb upravo počinje, nakon kratkog uvoda počinje i izvlačenje kuglica.

13.15 - Partizan pre svega mora da izbaci ekipu Tobola, a UEFA je skratila spisak na svega četiri potencijalnih rivala u plej-ofu, a to su:

Hetafe (Španija)

Pobednik meča Tvente - Dunajska Streda

Pobednik meča Beitar Jerusalim - Austrija Beč

Poraženi iz meča Makabi Tel Aviv - CSKA Sofija

13.11 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen žrebu plej-ofa Lige konferencije. Uz sport.alo saznajte ko će biti poslednji rival Partizanu na putu do grupne faze.