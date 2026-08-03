IMT je pobedio u Humskoj.

-Čestitam rivalu na pobedi. Nepotrebno isključenje. Momci su dali maksimum, pritiskali. Imamo jedan ozbiljan problem, to je mladost. Ni iz čega primamo golove, lako ulaze u šanse. Tako je - kako je -rekao je Saša Ilić posle poraza u Humskoj.

Nije dobro počela era legende kluba na klupi... Jeste rano, sezona je krenula, ali... Jasno je da Partizan sa ovim timom ne može ništa.

Da li može fudbal da se igra bez zadnjeg veznog? Teško... Igrači koje trenutno ima na raspolaganju nisu kadri da pokriju vezu i pomognu i ovako poroznoj odbrani.

Tobol je već u četvrtak, a ni žreb neće maziti ekipu iz Humske...

Vremena gotovo da više i nema, a ako nekoliko dobrih igrača ne pojača Partizan, jasno je da ni novi trener neće dugo biti na klupi.

Kao da Saša Ilić nije bio do kraja svestan u šta se upustio.

U rečenici "Tako je - kako je", vidi se mnogo toga...