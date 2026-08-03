Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i doskorašnji igrač Hapoel Ber Ševe Kings Kangva prešao je u redove Panatinaikos i neće igrati protiv bivšeg kluba.

Njegov agent otkrio je da je Hapoel želeo da ga zadrži sa ozbiljnom platom, ali je Kangva želeo da ide.

- Panatinaikos me je kontaktirao pre nekoliko meseci. Poručili su mi da će pratiti Kingsa. Želeo ga je i AEK, ali je nastao problem jer nije mogao da igra kvalifikacije za njih, zbog toga što je već bio licenciran za Ber Ševu. Na kraju, i sam Kings je želeo u Panatinaikos - rekao je Nir Karin, agent Kangve za Kanal 5:

- Situacija je dugo bila komplikovana. Još prošle godine su svi u klubu shvatili da Kings želi da napravi iskorak. Pokušavali su da ga zadržem boljim ponudama i odlaganjem transfera kako bi igrao protiv Zvezde, ali nije bilo realno da ostane za taj dvomeč. Nudili su mu i novi ugovor i sve. Mogu da kažem da je ponuđena godišnja plata bila oko 600.000 evra, što bi Kingsa stavilo među tri najplaćenija fudbalera u Izraelu.