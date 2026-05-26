Dok se Hapoel Ber Ševa sprema za finale Kupa protiv Makabija iz Tel Aviva, uveliko se priča o budućnosti Kingsa Kangve. Najbolji igrač izraelskog prvenstva je tražena roba i neko koga će mnogi voleti da vide u svom timu naredne sezone.

Iza sebe ima izvanrednu godinu, u kojoj je jedan od glavnih i odgovornih zbog čega je Hapoel došao do šampionske titule, tako da ne čudi što je pitanje njegove budućnosti velika tema u Izraelu.

Ron Kozuh, trenener kluba, izrazio je veliku želju da bivši igrač Zvezde ostane u klubu, naravno ako on bude ostajao i posle finala Kupa.

Kangva ima ugovor sa Hapoelom do 2028. godine, ali je poslao jasan signal da želi poboljšane uslove i da ukoliko ih ne bude dobio – neće imati previše razloga zbog kojih bi ostao u klubu, tako da će gledati prema udvaračima, koji očigledno ne manjka.