Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će drugi put u istoriji igrati na Svetskom prvenstvu. Nakon Brazila 2014. godine, "zmajevi" su uspeli da izbore plasman na Mundijal koji će se ovog leta održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

Šampionat počinje sredinom juna i održaće se u nikad većem formatu, ali i na nikad većem prostoru.

Sve reprezentacije će morati dosta da putuju, a to će na svojoj koži najviše osetiti naši susedi. Bosna i Hercegovina je u grupi C, gde će igrati protiv Kanade, Švajcarske i Katara i za ta tri meča će preći više od pet hiljada kilometara!

Izabranici Sergeja Barbareza prvu utakmicu igraju 12. juna protiv jednog od domaćina Kanade u Torontu, a pre toga će u Sent Luisu odigrati prijateljski meč sa Panamom.

Nakon okršaja sa Kanađanima sledi put u Jutu. "Zmajevi" će otići u Solt Lejk Siti, odakle će se prebaciti u Sijetl gde će se odigrati meč protiv Švajcarske. Nakon toga se leti u Solt Lejk ponovo, pa zatim u Sijetl na krajnji sever na meč sa Katarom.

Fudbaleri BiH će na kraju grupne faze preći ukupno 5060 kilometara, što je najviše od svih učesnika Mundijala. Drugi na listi je Alžir koji će putovati 4.700 kilometara, a Češka će putovati 4.500. Najmanje putuje Egipat sa samo 384 kilometara. Hrvatska će preći oko 2.500 kilometara na takmičenju. Veliki put čeka i Južnu Afriku sa 3.927 kilometara, dok preko 3.000 kilometara putuju Ekvador, Kanada, Belgija, SAD i Austrija.