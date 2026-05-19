Ko pregrmi sedmu godinu braka... Vinisijusu Žunioru kobni je bio sedmi mesec! Istina, nije bio venčan s Virdžinijom Fonsekom, ali jeste dobio pedalu.

Brazilka rođena u Americi, koja za život zarađuje kao TV voditeljka, influeserka i preduzetnica, objavom na Instagramu je potvrdila raskid s 15 meseci mlađim zemljakom koga je verno pratila, nosila majice s njegovim likom, navijala za njega...

„Uvek ću sebi da dozvolim da živim nešto stvarno, bez straha, proračuna i prestanka da budem ono što jesam. Dok smo bili zajedno, mnogo sam se posvetila vezi, kao što se posvećujem svemu. Tokom života sam naučila da ne pregovaram o onome što je za mene neprikosnoveno. Kad više nema smisla, radije imam zrelost da na to stavim tačku“, napisala je 27-godišnjakinja koja na toj društvenoj mreži ima 55,8 miliona pratilaca, a koje je zimus šokirala kostimom za čuveni karneval.

Majka troje dece (dve ćerke i sin) iz braka s pevačem Ze Felipeom, zaključila je raskid veze porukom:

„Mnogo navijam za Vinisijusovu sreću i uspeh, i sve to s puno naklonosti.“

Posle izlaska u javnost da su u vezi, Vini i Virdžinija su ljubav delili s pratiocima na društvenim mrežama. S putovanja, letovanja, muzičkih događaja... Ona je čak vodila decu na utakmice Brazila. Sve je to sad samo sećanje.

Koliko god da mu Virždinija, eto, želi sve najbolje, najcenjeniji reprezentativac „karioka“ - 150 miliona evra prema Transfermarktu - sad shvata kad se kaže da nijedna nevolja ne ide sama. S Realom drugu sezonu zaredom nije osvojio nijedan trofej, u Španiji ga niko ne voli, sad je ostao i bez devojke. Još ako Brazil pukne na Mundijalu do kojeg nas deli 23 dana...