Zanimljiv je lik Džesi Tamunobaraboje Sekidika (29), fudbaler rođen u nigerijskom Port Harkortu koji poseduje i engleski pasoš. Posle sjajne sezone i duple krune sa Sabahom u Azerbejdžanu unovčio je kvalitet i pojačao Gangvon iz Južne Koreje.

Srbima je poznat zbog partija u Superligi. Od 2016. do 2018. igrao je za Napredak iz Kruševca 47 (7), gde su ga trenirali Nenad Sakić i Milorad Kosanović. Bila je to prolazna stanica za levokrilnog napadača koji je nastavio da gradi uspešnu karijeru u Belgiji i Turskoj. Čak tri puta bio je u Galatasaraju, a u nekoliko klubova išao je na pozajmicu. Inače, osnove fudbala naučio je u Portugalu, tačnije u ekipi Benfike.

Međutim, njegov život kanalisao je, u pravom smeru, boravak u Lazarevom gradu. Sekidika je upoznao Katarinu, a sve što je usledilo je predivna filmska priča.

- Ne samo moj muž, već i moj najbolji prijatelj, moj mir, moje sigurno mesto, moj dom. Volim te, dušo - često poručuje Katarina potvrđujući večnu ljubav.

A Džesi ističe:

- Svaka žena zaslužuje ista prava i mogućnosti kao i muškarac. Uvek ću se zalagati za jednakost. Ovo je nešto u šta verujem, nešto za šta ću se boriti i nešto čemu sam posvećen svakog dana. I dragoceno sećanje na moju pokojnu sestru!

Sekidika je u Engleskoj igrao u privatnom internatu Bruk Haus Koledž u Lesterširu. Pošto je tamo impresionirao, bio je na probi u Stouku, a privukao je pažnju skauta Mančester junajteda koji su ga pozvali da trenira na njihovom trening centru u Karingtonu. Međutim, zbog strogih zahteva za britansku radnu dozvolu i neposedovanja evropskog pasoša, nije mu ponuđen ugovor.